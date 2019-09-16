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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
Mersin'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

MERSİN (AA) - Mersin'de minibüs durağında bekleyen bir kadının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Ö.P, Zeytinli Bahçe mevkisinde durakta minibüs beklediği sırada cep telefonunun çalındığını aktardı.

Ekipler, belirlenen güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilik yöntemiyle Ö.P'nin montundan cep telefonunu çalan şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.A, Mezitli ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin 9 farklı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde E.A'nın minibüs durağında bekleyen Ö.P'nin montundan cep telefonunu aldığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
  1. Cep telefonu
  2. Mersin
  3. tutuklama
  4. yankesicilik

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