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Merkel ve Putin'den Suriye' görüşmesi

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye ve Ukrayna konularının ele alındığı bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:52
Merkel ve Putin'den Suriye' görüşmesi

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’de çatışmanın yatışması için siyasi sürecin geliştirilerek kararlılıkla takip edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Gündemde Suriye ve Ukrayna var

Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Putin’in telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde uluslararası durumun, özellikle de Suriye ve Ukrayna'nın yer aldığını duyurdu.

Görüşmede Suriye meselesinde anayasa komitesinin kurulması ve ABD’nin askerlerini çekeceğini açıklaması konularının ön planda olduğunu aktaran Demmer, "Taraflar, Suriye’deki çatışmanın yatışması için siyasi sürecin daha da geliştirilerek kararlılıkla takip edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Demmer, Ukrayna ile ilgili de Merkel’in üçlü temas gurubunun 27 Aralık'ta Ukrayna’da ateşkes için anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:52
  1. Angela Merkel
  2. Putin
  3. Ukrayna krizi
  4. Suriye

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