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Spor Merih'li Atalanta deplasmanda güldü
Spor

Merih'li Atalanta deplasmanda güldü

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari, sahasında Atalanta ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 04:14:00 -
Merih'li Atalanta deplasmanda güldü

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Atalanta 2-1 kazandı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pasalic ve 43'te Zapata kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 28. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi. Cagliari'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 6 puanla ligin sonuna demirledi.

Merih 90 dakika oynadı

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, maçın tamamında forma giydi.

Ligin 13. haftasında Cagliari deplasmanda Sassuolo'yu konuk edecek. Atalanta ise Spezia'yı ağırlayacak.

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