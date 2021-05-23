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İSLAM Merhum Hoca'dan Demirel'e 'özgürlük' tokatı! 'Biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını'
İSLAM

Merhum Hoca'dan Demirel'e 'özgürlük' tokatı! 'Biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdiği Müslümanların ibadet özgürlüğüne ilişkin tokat niteliğindeki bir cevap, sosyal medyada yeniden viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:33:00 - 2021-05-23 22:57:29

 Yeniakit.com.tr 

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 28 Şubat'a giden süreçte, "Ne istiyorsunuz? İbadetlerini yerine getiremiyor musun? Hac'ca gidemiyor musun? Zekat veremiyor musun? Oruç tutamıyor musun? Yani Müslümanlığın icablarını yerine getiremiyor musun? Buna mani birşey var mı?" demişti.

'Biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın, partilileri ile bir aradayken Demirel'in sözlerine verdiği cevabı tokat niteliğindeydi. "Diyor ki 'camiye gidiyorsunuz karışmıyoruz.' Biz de gidiyoruz diyemiyor. 'Siz gidiyorsunuz biz karışmıyoruz' diyor." ifadeleri ile konuşmasına başlayan Merhum Hoca, şunları söylemişti:

"Bize 'ne istiyorsunuz?' diye soruyor. O halde benim vazifem ne istediğimizi şimdi açıklamak. Avcılar tüyleri renkli bir kuş avladıkları zaman bu kuşu toprağa gömmek istemezler. Bunun içini boşaltırlar. Temizlerler ve içine saman doldurup misafir odasının baş köşesine koyarlar. Okullarda, müzelerde içi saman dolu kuşları görmüşsünüzdür. Demirel size içi saman dolu bu kuşu gösterdi. Soruyor: 'Bu kuşun gagası yok mu?' Var. 'Gözü yok mu' Var. 'Kanadı yok mu?' Var. 'E daha ne istiyorsunuz?' diyor. Tek kelime il cevabımız şu: Biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını."

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Yorumlar

Eyman

İslam ve müslümanların düşmanı Demirel de gitti şimdi hesap zamanı. Yazık etti kendine.
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