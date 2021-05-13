Merhum Erbakan Hoca'nın akıllara kazınan bayram mesajı: İslam dini bütün insanların saadetinin tek çaresidir
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce Müslümanların bayramını tebrik ederken söylediği sözler, bugün yaşanan zulmün kurtuluş reçetesi olarak hafızalara kazınmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda bir Ramazan bayramı mesajı paylaşan Merhum Necmettin Erbakan Hoca, Ramazan ayının önemine dikkat çektiği açıklamasında, Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatmıştı.
'İslam dini bütün insanların saadetinin tek çaresidir'
Yoksul vatandaşlarımızı gözetmenin önemini anlatan Merhum Erbakan Hoca, dünyada adil düzenin kurulmasının öneminede değindi. Merhum Necmettin Erbakan, hafızalara kazınan şu önemli mesajı vermişti: "Tek kelime ile iyi insan olabilmek için üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Müzlüman demek iyi insan demektir. 'İnsanların hayırlısı, başkasına faydası dokunandır. Başkasına iyiliğimiz dokunacak ki insan olacağız. İslam dini iyilik dinidir. İslam dini bütün insanların saadetinin tek çaresidir."