Merakla beklenen müzakere sona erdi! Rusya ve Ukrayna'dan flaş açıklama

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu sona erdi. Görüşmenin ardından Rusya heyeti tarafından yapılan açıklamada, "İnsani yardım koridorlarının 8 Mart’ta çalışacağını ümit ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3’ncü turu sona erdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında iki ülke arasında Belarus’ta başlayan müzakerelerin 3’üncü turu yaklaşık 4 saatin ardından sona erdi. Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

Ukrayna: Az da olsa bir ilerleme sağladık

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üçüncü tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık. Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti” dedi.

İnsani koridorlar yarın tekrar açılacak

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise, “Müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı. Ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Müzakereler devam edecek” ifadelerini kullanarak, insani koridorların yarın tekrar açılacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun ise ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.