  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu
Dünya

Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 cesedin tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 07:04:00 -
Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.

Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23