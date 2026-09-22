FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanmasının ardından savcıya yönelik skandal tehditler savurdu. Adliyede hesap vermekten kaçamayan karanlık isme, adli makamlara karşı sarf ettiği sözler nedeniyle resen yeni bir soruşturma açıldı.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini ifadesi alınırken, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YA BİR SORUŞTURMA DAHA
Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.
İFADESİ ALINIRKEN SAVCIYI TEHDİT ETTİ
Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." sözleriyle tehdit etti. Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.