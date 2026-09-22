  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel düzene BM ayarı! Başkan Erdoğan'ın Bloomberg'deki tarihi çıkışı dünya gündemini sarstı! Bakan Kacır’dan, ABD iş dünyasına çağrı: Yarının teknolojisini birlikte inşa edelim Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası Kural tanımaz vandal güruh yine devrede! Ege Üniversitesi’nde provokasyon! Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı Kaybedileni geri getirmenin tek yolu var! Birleşmiş milletler 81 yılda nereden nereye? Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Aradaki fark tam 15 puana çıktı Saldırıyı Husiler mi düzenledi? Yemen’de pazarda büyük patlama! İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz
Gündem FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanmasının ardından savcıya yönelik skandal tehditler savurdu. Adliyede hesap vermekten kaçamayan karanlık isme, adli makamlara karşı sarf ettiği sözler nedeniyle resen yeni bir soruşturma açıldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini ifadesi alınırken, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YA BİR SORUŞTURMA DAHA

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İFADESİ ALINIRKEN SAVCIYI TEHDİT ETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." sözleriyle tehdit etti. Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23