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Gündem Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

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Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zirveye katılan Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Türkiye'nin liderinin küresel ağırlığına ve kararlı duruşuna vurgu yaptı.

"Erdoğan çok iyi bir dostum ve o çok sert bir adam! Çetin cevizdir, onunla asla uğraşamazsınız!"

 

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Yorumlar

Süleyman

Bir müslüman ülke olarak İran tarafında olmayalım diye bizi mi gazlıyo, ne büyük şeref.

Zaten iranin tarafında değiliz ki..

Bana dostunu söyle senin kim olduğunu söyleyeyim...
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