Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zirveye katılan Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, Türkiye'nin liderinin küresel ağırlığına ve kararlı duruşuna vurgu yaptı.
"Erdoğan çok iyi bir dostum ve o çok sert bir adam! Çetin cevizdir, onunla asla uğraşamazsınız!"