Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı

Rusya’nın 10-20 Eylül dönemindeki buğday ihracat sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat azalırken, Türkiye’nin alımı 6,1 bin tona kadar geriledi.

Rusya Tahıl Birliğinin izleme raporunda yer alan bilgilere göre Rusya, eylülün ikinci on günlük döneminde ihracata yönelik buğday sevkiyatını yaklaşık dört kat azaltırken, tahıl akışları Baltık limanlarına kaydı.

Birliğin Analiz Departmanı Direktörü Yelena Tyurina, Interfax’a yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında başlayan sevkiyatlardaki düşüş devam ediyor. Eylülün ikinci on günlük döneminde ihracata 347 bin ton buğday gönderildi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 1,3 milyon tondu. Yani neredeyse dört katlık bir düşüş var” dedi.

Arpa sevkiyatı 9,9 kat azalarak 21,9 bin tona, mısır sevkiyatı ise 3,3 kat azalarak 11,8 bin tona geriledi.

Bu dönemde temel tahıl türlerinin toplam ihracat sevkiyatı, bir yıl önceki yaklaşık 1,6 milyon tona karşılık 381 bin ton oldu.

Tyurina’nın tahminine göre eylül sonunda buğday ihracatı “yaklaşık 1 milyon ton, daha fazla değil” seviyesinde gerçekleşebilir. Bir yıl önce 5,7 milyon ton, Ağustos 2026’da ise 1,3 milyon ton sevk edilmişti.

Rus buğdayının ihraç edildiği ülke sayısı 29’dan 8’e düştü

Rus buğdayının sevk edildiği ülke sayısı bu on günlük dönemde, bir yıl önceki 29’a karşılık 8 oldu. İlk sırada Mısır yer alırken bu ülkeye sevkiyat 3,6 kat azalarak 81 bin tona geriledi. İkinci sıradaki Kenya’nın alımları 2,3 kat azalarak 50 bin tona düştü. Üçüncü sıradaki Yemen’e ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 kat daha az olmak üzere 32,4 bin ton sevk edildi. Nijerya’ya teslimatlar da 1,6 kat azalarak 30 bin tona geriledi.

Buna karşılık İran’a ihracat, Eylül 2025’in ikinci on günlük dönemindeki bin tondan 28,6 bin tona yükseldi. Ayrıca Meksika, bu dönem için yeni bir ihracat noktası oldu ve ülkeye 25 bin ton sevk edildi. Daha önce büyük alıcılardan biri olan Türkiye ise bir yıl önce 200 bin tonun üzerinde buğday alırken bu kez yalnızca 6,1 bin ton aldı.

Arpa yalnızca İran’a, mısır ise İran ve Afganistan’a sevk edildi.

Buğday ihracatı yalnızca 10 şirket tarafından gerçekleştirildi. Geçen sezon aynı dönemde bu sayı 51’di.

Tahıl sevkiyatında Baltık limanları öne çıktı

Tyurina ayrıca tahıl ve bakliyat ürünlerinin bir yıl önceki 35 limana karşılık 9 liman üzerinden sevk edildiğini bildirdi. Sevkiyatta 135 bin tonla Vısotsk ilk sırada yer alırken Ust-Luga’dan 85 bin ton gönderildi. Novorossiysk üzerinden aktarma 9,6 kat azalarak 72,5 bin tona geriledi. Ardından 51 bin tonla Astrahan (1,3 kat daha az) ve 30 bin tonla Kaliningrad geldi.

Tyurina’ya göre Vısotsk’tan Mısır ve Kenya’ya, Ust-Luga’dan Nijerya’ya, Astrahan’dan İran ve Afganistan’a, Kaliningrad’dan ise Meksika’ya sevkiyat yapıldı.

Altyapısı Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırıları sonucu zarar gören Karadeniz limanlarından yapılan sevkiyatlarla ilgili soruyu yanıtlayan Tyurina, sevkiyatların sert biçimde düştüğünü bildirdi. Özellikle Tuapse üzerinden yapılan sevkiyat 9,3 kat azalarak 6,1 bin tona geriledi.

Tyurina, şu anda Rus ve Ukrayna buğdayı satın almayan ülkelerin “Avrupa’dan Avustralya’ya kadar” yeni tedarikçiler aramaya başladığını bildirdi. Ancak istikrarlı talebe rağmen Avrupa’da fiyatlar on günlük dönemde 2 dolar azalarak ton başına 289 dolara, Amerikan buğdayının fiyatı ise 1 dolar düşerek ton başına 307 dolara geriledi. Rus buğdayının fiyatı (FOB Novorossiysk) 2 dolar azalarak ton başına 212 dolara düştü. Novorossiysk’teki fiyat (4. sınıf buğday, FOB) ile Avrupa buğdayının fiyatı arasındaki fark ton başına 77 dolar oldu. Tyurina, “Bu elbette çok büyük bir fark” dedi.

Üretici fiyatı on günlük dönemde ortalama 100 ruble azalarak ton başına 8,9 bin rubleye geriledi. Ancak dolar cinsinden fiyat, 10 Eylül’deki ton başına 104 dolardan 105,7 dolara yükseldi. Tyurina, “Ancak eylül ayında üretici fiyatlarında son sekiz yıldır bu kadar düşük bir seviye kaydetmemiştik. Eylül 2025’te fiyat ton başına 129 dolardı” dedi.

Tyurina, “Durumu tahmin etmek zor. Çünkü potansiyelin oldukça yüksek, geçen sezon seviyesinde olduğu, talebin de oldukça iyi bir seviyede bulunduğu açık. Ancak lojistik ve jeopolitik kısıtlamalar, fiyatların bundan sonra ne olacağını öngörmeye imkân vermiyor” dedi.