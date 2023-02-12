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Gündem Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Gündem

Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalışan Mehmetçik, sınırda güvenliği elden bırakmıyor. MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 13:33:00 -
Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Mehmetçik, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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