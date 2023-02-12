Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalışan Mehmetçik, sınırda güvenliği elden bırakmıyor. MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Mehmetçik, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.