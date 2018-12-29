Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu

Türkiye'nin Münbiç harekâtı artık an meselesiyken terör örgütü PKK, Afrin'de başvurduğu oyunun aynısını burada da devreye soktu. Örgüt önce Esed rejimine "Buraya asker gönder" şeklinde çağrı yaptı, ardından henüz ABD askerlerinin bile terk etmediği kenti boşalttığını ileri sürdü. PKK'nın hamlesini bir adım ileri götüren Şam yönetimi ise Münbiç'e girerek bayrak diktiğini iddia etti ve "Askerlerimiz Münbiç'e girdi ve bayrağı göndere çekti. Tüm Suriye vatandaşları ve diğer tüm kişilerin tam güvenliğini garanti ediyoruz" açıklaması yaptı.

Suriye Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Meyhup'un bu ifadeleri sonrası benzer bir duyuru da Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı Haras el-Cumhuri kanadından yapıldı ve 4. Tümen'e bağlı bazı askerlerin Münbiç'te kontrolü ele aldığı iddia edildi.

Terör örgütü PKK da topladığı okul müdürleri ile sözde kamu görevlilerinden 'bütün kurumlara rejim bayrağı çekmelerini' istedi. Ancak bu dayatmayı birkaç okul dışında yerine getiren olmadı.

Bölgede hareketliliği artıran bu gelişmeler sırasında ABD zırhlı araçlarının kent içerisinde devriye atması, ABD ordusuna ait helikopterlerin de Münbiç semalarını turlaması dikkat çekti. Ne ABD ne de Fransız unsurlarının boşaltmadığı Münbiç'i teröristler de terk etmezken, Esed rejiminin bayrak oyununu Rusya'nın sahiplenmesi ise birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

PKK'nın çağrısı sonrası rejim unsurlarının Münbiç'e girmesini memnuniyetle karşılayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kentin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesini onaylayıp onaylamadıkları sorusuna "Elbette onaylıyoruz. Kuşkusuz ki bu, Suriye'deki durumun istikrar kazanması bakımından olumlu bir adım" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye'nin bölgeye yönelik operasyonuna 'terörün ortadan kaldırılması' ve 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması' açısından yaklaştıklarını belirterek, ABD'nin askerlerini geri çekme planına rağmen koalisyonun Suriye'de kaldığını anımsattı.

Lavrov, sürece ilişkin görüşmelerin bugün Moskova'da yapılacağına işaret ederek, "Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Moskova'ya geldiğinde Türk ortaklarımızla ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekmesi ile ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız" açıklaması yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise rejim kaynaklı ifadelerin doğru olmadığını bildirerek, "Münbiç'e rejim askerlerinin girdiği doğru değil. Münbiç’te askeri güç değişimine yönelik asılsız iddialara rağmen Koalisyon bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir belirti görmedi" şeklinde mesaj yayınladı.

Olası bir oldu-bittiye fırsat vermek istemeyen Türkiye, Sacu kıyısında konuşlu top ve füze bataryalarını güneye çevirerek gelişmeleri yakın takibe aldı. Silahlı insansız hava araçları tüm hareketliliği anbean izlerken Bab, Gandura ve Cerablus'ta bekletilen 4 binden fazla ÖSO askeri de Münbiç hududuna yönlendirildi. Rejim-PKK işbirliğiyle Münbiç'in terör örgütünün elinde kalması planına Ankara sert tepki gösterdi.

'Tüm taraflara uyarı niteliğinde' yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir" ifadesini kullandı.



Esed rejimiyle terör örgütü PKK arasındaki Münbiç’ten çekilme oyunu, Ebu Kalkal da Perşembe günü yapılan görüşmede planlandı.



Örgüt ve rejimin üzerinde anlaştığı eylem planı şu şekilde:



*PKK önce bir bildiri yayınlayarak Münbiç’i rejime teslim ettiğini ilan edecek.

*Ardından rejimin kenti resmen teslim aldığı görüntüsü vermek için okullar dahil tüm ''resmi'' kurumlara rejim bayrağı asılacak.

*Şam rejimi kenti teslim aldığını açıklayacak.

*Arimah'daki az sayıda rejim askeri, Münbiç merkeze geçecek. PKK'lılar da rejim ordusunun kente girdiği izlenimi vermek için bu askerlerle aynı üniformaları giyerek Esed ordusuna katılmış görüntüsü verecek.

*Bütün bu kurgunun ardından Türkiye’nin tepkisi ölçülecek. Eğer Türkiye oldu bittiye göz yumarsa işgal hayata geçirilecek.

Kaynak: Yeni Şafak