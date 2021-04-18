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Spor Medipol Başakşehir için alarm zilleri çalıyor
Spor

Medipol Başakşehir için alarm zilleri çalıyor

Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, haftayı 18. sırada düşme hattında bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 22:12:00 -
Medipol Başakşehir için alarm zilleri çalıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçen Medipol Başakşehir, rakibinin iki golüne engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım, 88. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karşısında yaşadığı yenilgiyle, haftayı 33 puanla 18.sırada düşme hattında tamamladı.

Medipol Başakşehir, ligin 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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