Medipol Başakşehir için alarm zilleri çalıyor
Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, haftayı 18. sırada düşme hattında bitirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçen Medipol Başakşehir, rakibinin iki golüne engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ev sahibi takım, 88. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karşısında yaşadığı yenilgiyle, haftayı 33 puanla 18.sırada düşme hattında tamamladı.
Medipol Başakşehir, ligin 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.