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Dünya Meclise sis bombası attı, milletvekilleri tarafından dövüldü
Dünya

Meclise sis bombası attı, milletvekilleri tarafından dövüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-14 10:13:00 -

Hindistan‘da parlamentoda devam eden görüşmeler sırasında ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atlayıp renkli sis bombası atan kişi milletvekilleri tarafından dövüldü.

Hindistan’da parlamentoya düzenlenen silahlı saldırının yıl dönümünde güvenlik ihlali yaşandı.

 

Parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’da devam eden görüşmeler sırasında bir kişi, ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atladı. Meclise renkli sis bombası atan kişi, milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü.

Güvenlik ihlalinin ardından oturuma ara verildi. Güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı. Lok Sabha Başkanı Om Birla yaptığı açıklamada, “Konuyu araştırıyoruz ve Delhi Polisinden soruşturmaya katılmasını istedik” ifadelerini kullandı. Parlamentonun dışında ise protesto düzenleyen 2 kişi polis tarafından gözaltına aldı.

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