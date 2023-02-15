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Eğitim MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor
Eğitim

MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvurularının yarın başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:26:00 -
MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL kapsamında 15 Şubat 2023 tarihli ve 122 sayılı OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir" hükmüne istinaden, bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı. Buna göre, geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.

'Görev yerleri de valiliklerce belirlenecek'

MEBBİS başvuru modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleri ile başvuruda bulunabilecek, bu başvuruları uygun görülenlerin talepleri de valiliklerce Bakanlığa bildirilecek. Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri, bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak ve il emrine geçici görevlendirilenlerin görev yerleri de valiliklerce belirlenecek.

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