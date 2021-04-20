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Eğitim MEB yaz tatilinde telafi eğitimi yapacak mı?
Eğitim

MEB yaz tatilinde telafi eğitimi yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV kanalında yaptığı konuşmasında yaz tatiline ilişkin bazı soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ve telafi eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, MEB yaz tatilinde telafi eğitimi yapacak mı? Yaz tatilinde eğitim olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:52:00 -
MEB yaz tatilinde telafi eğitimi yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV kanalında yaptığı konuşmasında yaz tatiline ilişkin bazı soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ve telafi eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, MEB yaz tatilinde telafi eğitimi yapacak mı? Yaz tatilinde eğitim olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman?

Yaz tatilinde telafi eğitimi olacak mı?

Bakan Selçuk yaz tatiline ilişkin açıklamasında öncelikle okulların 2 Temmuz tarihinde kapatılacağını hatırlatarak “yaz tatilinde desteklenmesi gereken gruplarda çeşitli okullarda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem de TV'den devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İlkokullara yönelik iyileştirme programı olduğunu belirten Bakan Selçuk, Ulusal destekleme programı çerçevesinde yeni başladığını açıkladı. Bakan Selçuk, “Bu çalışma çerçevesinde çocuklarımızın hangi konularda eksiği olduğunu önceden saptadığımız için bu çocuklara bireysel olarak nasıl destekleyebiliriz çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu telafi eğitimine ilişkin ise Bakan Selçuk, Çocukların eksiklilerinin telafi edilmesi konusu her sınıf düzeyinde mevcut sınıfın uzaktan eğitimin içinde hepsini tasarladıklarını belirtti.

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