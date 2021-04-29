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Eğitim MEB e-Sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavlar ertelendi mi?
Eğitim

MEB e-Sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavlar ertelendi mi?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanma dönemine geçilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Peki MEB e-Sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavlar ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:05:00 - 2021-04-29 16:05:40
MEB e-Sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-54315259-480.99-24739778 sayılı 28 Nisan 2021 tarihli e-Sınav Oturumlarının Ertelenmesi konulu resmi yazının detayları belli oldu.

MEB  e-Sınav ne zaman yapılacak?

29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bulunan e-Sınav oturumları 17 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasına ertelenmiştir. Söz konusu tarihlerde e-Sınav merkezlerinde görevi bulunanlara SMS yolu ile bilgilendirme yapılmış olup adaylara ve ilgili kurumlara gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Tam kapanmada uzaktan eğitim var mı?

Tam kapanma süreci ile birlikte uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.

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