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Eğitim MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınavı tarihi merak ediliyor. Bu yıl 25 Nisan'da yapılması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı corona virüs nedeniyle ertelendi. Peki, MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 18:13:00 -
MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan tarihinde yapılacaktı. Peki, bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

MEB Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2021 Bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan 2021 saat 10.00’da yapılacaktı ancak corona virüs nedeniyle ertelendi.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.

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