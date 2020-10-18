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Spor Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi
Spor

Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:53:50 -
Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi

ORDU (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi.

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde yapılan şampiyonanın ikinci gününde sporcular, 70 kilometre yol etabında yarıştı.

Yarışma sırasında kamyonete çarpan bir sporcu ise hafif yaralandı. Sporcu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yarışmanın ardından master 35, 45 ve 55 yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara ve takım halinde derece yapan sporculara madalyaları ile kupaları verildi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, gazetecilere, ilçenin çok güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, organizasyonun Ordu'ya verilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.


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