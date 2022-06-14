Masada 'komisyon' rahatsızlığı: Görüştükçe açık veriyoruz

CHP’nin başını çektiği 6’lı masada ‘teknik komisyonların çoğalması’ rahatsızlığa neden oluyor. 12 Şubat’ta CHP’nin ev sahipliğinde liderler düzeyinde ilk toplantısını gerçekleştiren 6’lı masa, bu tarihten sonra aylık zirvelerine devam ederken mevzuat, göç, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve yol haritası adlı komisyonlar da oluşturmaya başladı. Ev sahibi partiye göre komisyonların toplanma adresi de değişiyor. Aynı şekilde toplantı adresine göre komisyonlara ev sahipleri başkanlık ediyor.

Çok görüşme çok laf!

Ancak çalışmalarını sürdüren komisyonlara ilişkin çekinceler de ifade edilmeye başlandı. Komisyonların çokluğunun bir avantaja değil dezavantaja dönüşebileceği uyarıları dillendiriliyor. Bu çerçevede CHP’li bir vekil, “Bu kadar çok görüşme lafa, söze yol açıyor. Açık veriliyor. Cumhur İttifakı’na malzeme veriliyor. Onların işine yarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon içinde komisyon

Benzer değerlendirmelere masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi’nde de rastlanıyor. Özellikle komisyonların neden kurulduğu ve ortaya çıkan çalışmaların tam olarak anlaşılmadığı ifade ediliyor. Komisyonların çalışmalarına ilişkin somut neticeler bekleniyor. Masanın bazı ortakları arasında komisyonlara ilişkin bu çekinceler sıralanırken, 2023 seçimlerine giden süreçte yeni komisyonların gündeme gelebileceği dikkat çekiliyor. Hatta liderlerin daha teknik konular için komisyonlar içinde alt komisyonlar oluşturulmasına vize verebileceği kaydediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak