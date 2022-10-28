'Mars'ta limon filesine benzeyen insan çöpü bulundu' iddiası! Doğru mu, yanlış mı?

Sosyal medyada, Mars'ın yüzeyinde insan çöpü bulunduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Twitter'da içerik üreticisi bir hesap, "Mars'ta limon filesine benzeyen insan çöpü bulundu" iddiasında bulunarak bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok kullanıcının ilgisini çekti.

Paylaşım ilk olarak NASA'da mühendislik ve Mars fotoğrafçılığı yapan Kevin M. Gill tarafından paylaşıldı.



BULGULAR

Tersine arama metodu ile taratıldığında, görselin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Images of EDL Debris" başlığı altında paylaşıldığı tespit edildi. Uzay aracı Perseverance 18 Şubat 2021'de Mars'a indi. Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine inmesine yardımcı olan giriş, alçalma ve iniş (EDL) donanımı güvenli bir mesafede yüzeye atıldı.

EDL donanımının bir kısmı yüzeye çarptığında küçük parçalara bölündü ve bu parçaların bazıları Hogwallow Flats bölgesinde tespit edildi. Operasyon ekibi bu alanda bulunan çeşitli enkaz parçalarını katalogladı. İddiaya konu olan parça da bunlardan bir tanesi. Parçanın görüntüsü, 23 Haziran 2022 tarihinde Sol 477'de bir Mastcam-Z yüksek çözünürlüklü kamera tarafında çekildi. Enkazın termal battaniyelerde de yaygın olarak kullanılan bir Dacron ağ malzemesi parçası olduğu NASA tarafından paylaşıldı.

Uzay aracı Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine iniş anını gösteren videoya NASA'nın resmi Youtube hesabından ulaşılabiliyor.

TARAFLAR NE DİYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, paylaşıma inanmayıp çeşitli yorumlarda bulundular.

BULGU SETİ

Perseverance'ın Mars'ın yüzeyine inmesine yardımcı olan EDL donanımı güvenli bir mesafede yüzeye atıldı ve parçaları bölgeye dağıldı.

İddiaya konu olan parçanın, Dacron ağ malzemesi olduğu NASA tarafından paylaşıldı.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Mars'ın yüzeyinde görülen cismin insan yapımı olduğu iddiası doğru. Fotoğraftaki cisim, Perseverance uzay aracından kopan ağın bir parçası.