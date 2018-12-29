0553 313 94 23

Mars'a 2020'de gidecek olan Çin, uzaya yedi tane uydu gönderdi

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek olan Çin, uzaya 6'sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:37
Mars'a 2020'de gidecek olan Çin, uzaya yedi tane uydu gönderdi

Çin uzaya 6’sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılan Long March-2D roketiyle 6’sı Yünhay-2 serisi atmosfer gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu yörüngelerine gönderildi.

Deneysel iletişim uydusunun modeline ilişkin bilgi verilmezken, Yünhay-2 serisi uyduların atmosfer ve uzayda gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılması ile bilimsel çalışmalar için kullanılacağı kaydedildi.

2029'da hedef Jüpiter

Çang'ı-4 insansız keşif aracını 7 Aralık'ta Ay'ın karanlık tarafına gönderen Çin, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:37
  1. Çin
  2. uydu
  3. insansız keşif aracı
  4. Çang'ı-5
  5. Long March-2D
  6. Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi
  7. Yünhay-2
  8. Jüpiter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı
    1. AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı
    2. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    3. Alman paçavrasından camileri hedef..
    4. Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın..
    5. Binali Yıldırım'ın gözyaşları..
    6. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı..
    7. Beykoz AK Parti belediye başkan adayı..
    8. İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan..
    9. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir..
    10. Evinde yangın çıkan yaşlı kadın..
    11. Allah inancı başlı başına bir ilaç
    12. Perdeler nasıl temizlenir?
    13. Juventus, Ronaldo'nun golleriyle kazandı
    14. Erdoğan, yerel seçimlerde Beşiktaş'ta..
    15. AK Parti'nin İstanbul adayı Binali..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un 3..
    17. Emziren anneler karaciğerinize dikkat..
    18. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    19. İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı 3..
    20. AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı,..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!