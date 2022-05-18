Mario Balotelli Adana Demirspor’dan gidecek mi? Balotelli hangi takıma transfer olacak?

Adana Demirspor bu sezonda güçlü kadrosuyla rakiplerini bir hayli zorladı. 37. hafta sonunda 52 puanda 9. Sırada bulunan Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor.

Balotelli Adana Demirspor’dan gidecek mi?

İtalya basınına göre, İtalyan yıldızın Serie A'ya geri döneceği iddia edildi. Haberde, Serie A ekibi Spezia'nın Mario Balotelli için harekete geçtiği yazıldı. Fanatik’in haberine göre, Bu sezon ligde kalmayı başaran Spezia, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başladı. Balotelli'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilen Spezia'nın golcü yıldız için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmesi beklenen Serie A ekibinin ısrarcı olduğu iddia edildi.

Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 32 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Mario Balotelli kimdir?

Mario Barwuah Balotelli 12 Ağustos 1990 tarihinde Palermo, İtalya'da doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan futbolcudur. Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.

2022 yılında tekrar İtalya millî futbol takımına davet edildi.

Kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti.

Balotelli, Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını giydi. 7 Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.