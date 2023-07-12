Mardin'de yıllardır bitirilmeyen yol, halkı bezdirdi!

Yapımına 4 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlanan Mardin-Ömerli ve Midyat ilçesini baz alan karayolunun halen bitirilmemiş olması halkı ve esnafı sıkıntıya sokuyor.

Konu hakkında İLKHA'ya konuşan Ömerli İş Adamlar Derneği Başkanı Nezir Uzunkaya, bu yolun en işlek ve çarşı göbeğinde olması hasebiyle esnaf ve halkın bezdiğini ayrıca yol çalışmasının uzun mesafeli olmamasına rağmen halen ağırdan çalışmanın yapıldığını vurguladı.

Yol çalışması yanında alt yapı yetersizliği, su sıkıntısını da dile getiren Uzunkaya, Ömerli için bunca büyük sorunların bir an önce çözüme kavuşması için yetkilileri göreve davet etti.

"Bu sorunlardan dolayı artık insanlar birbirlerine tahammül edemiyor"

Yol çalışması ve beraberinde oluşan sıkıntıları dile getiren Uzunkaya, "Ömerli ilçesinde 4 yıl önce yol çalışması başlatılmıştı. Geçen ay 18'inde de tekrar başlanılacağı belirtildi ve sözde bayram arifesine kadar bitirilecekti. Şu an ayın 12'sindeyiz herhangi bir çivi çakılmadı. Bu memleketin bunca çektiği reva mıdır? Yol konumu tam da işlek bir noktada, çarşının hemen hemen göbeğinde olduğundan herkes bu durumdan şikayetçidir. Şehirler arası otobüsler yolcu almak için kaldırım olmadığından yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Durunca da yolu kapatıyor ve araç sahipleri çok sıkıntı çekiyor. Bu tatsızlıklar sonucunda da hemen hemen her gün kavga olayları çıkıyor. Artık insanlar birbirlerine tahammül edemiyor. Doğru düzgün park alanı ve kaldırım olmadığından araçlar hep sağa sola park ediyor. Kara kara düşünüyoruz bu sorun ne zaman halledilecek." ifadelerini aktardı.

"Rögar giderlerinin zayıf yapılmasıyla artık kokudan duramıyoruz"

Uzunkaya, ilçede oluşan diğer sorunlar hakkında da konuşarak, "Ayrıca ilçemizin büyük sorunlardan bir diğeri de alt yapı çalışmalarıdır. Evlere yakın olan rögar giderlerinin zayıf yapılmasıyla artık kokudan duramıyoruz. Rögar kapakları hem kaldırımdan yüksek yapılmış hem de başıboş bırakılmıştır. Bununla beraber su borularından oluşan sıkıntıyla su sorunu yaşamaktayız. Bu yol çok da uzun mesafeli de değildir. Birkaç ayda yapılabilecek bir çalışmadır ancak bir türlü yapılmadı." dedi.

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"Özellikle bayram günlerinde oluşan yoğunlukla beraber Ömerli esnafı kan ağlıyor"

Ayrıca ticaret için ilçeye gelen esnafın bu tür sorunlarla karşılaşmasıyla ticareti kestiklerine dikkat çeken Uzunkaya, "Bu sorunlara bir an önce çözüm odaklı müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an bu yol çalışması Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olmasına rağmen Karayolları personeline şahit olmadık. Düzgünce yol çalışmasının yapılması lazım. 4 yıldan beri bu çalışma devam ediyor. Esnaf olarak da halk olarak da bıktık. Dışarıdan ticaretle uğraşmak için gelenler çok azaldı, kimse gelmek istemiyor artık. Araçlarını park edecek yer bulamadıklarından hep şikâyet ediyorlar. Özellikle bayram günlerinde oluşan yoğunlukla beraber Ömerli esnafı kan ağlıyor." şeklinde ifade etti.

"Bütün yetkilileri göreve davet ediyorum"

Yetkililerin bu soruna el atmasını isteyen Uzunkaya, "Bu yolun yapılma amacı gidiş yolu Mardin'e geliş yolu da daha çok Midyat içindir. Artık çaresizlikten hiçbir şey yapamaz duruma geldik. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan, iç işleri ve Ulaştırma Bakanlığından bu sorunun ve çalışmanın bir an önce çözüme kavuşması için desteklerini bekliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Artık yetkililer buna bir el atsın. Daha önce de Hop Geçidi'nin aydınlatılması hususunda çabalarımız olumlu sonuç vermişti. Ama bu yol çalışması için çok zorluklar çekiyoruz. Bu ihaleyi alan müteahhitler işi çok ağırdan alıyorlar. Her gün kazalara maruz kalıyoruz. Bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Birçok kurumdaki yetkililer, vekiller bakanlar bu yoldan geçiyorlar ancak ne yazık ki fark edilmiyor." şeklinde kaydetti. (İLKHA)