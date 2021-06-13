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Yerel Mardin'de korkunç kaza! 2 öğretmen feci şekilde can verdi
Yerel

Mardin'de korkunç kaza! 2 öğretmen feci şekilde can verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Suzan ve Büşra öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:53:00 -

Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Yorumlar

ömer

cezalar çok az!
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BK

resmen duyarsız bu katil sürücü video yu izledim şehir içinde böyle süratli arabamı sürülür yaya geçidi var her an insan yolun karşısına geçebilir bu sürücü yakalanıp yargıda en ağır cezayı vermesi lazım iki tane can gitti giden geri gelirmi Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah
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