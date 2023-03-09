Mardin'de depremzedeler yararına hayır çarşısı açıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremin yaraları sarılıyor.

Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gönüllü kadınlar tarafından ‘Karşılıksız İyilik Yapan Güzel İnsandır’ sloganıyla depremzedeler yararına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında ‘Hayır Çarşısı’ açıldı.

Gönüllü kadınlar, Hayır Çarşısında açtıkları çadırlarda el emeği göz nuru yemek çeşitleri, el sanatları ve takı çeşitlerini gelirini depremzedelere göndermek üzere sattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da çarşıda kurulan stantları gezdi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Mardinlilerin depremzedeler için seferber olduğuna dikkat çekti.

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Depremzedelerin yararına Hayır Çarşısının açıldığını aktaran Vali Demirtaş, "Bugünde kadınlarımız deprem bölgesine yardımda bulunmak için kendi evinde yaptığı yemekler ve kıyafetleri satarak yardımda bulunacak. Buradan gelen gelirleri bağışlayacaklar. Böyle zor sıkıntılı bir günde dayanışma içinde olmaları bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (İLKHA)