Mardin'de deprem esnasında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, deprem esnasında kalp krizi geçiren bir öğretmen hayatını kaybetti.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, Mardin de sarsılan iller arasında yer aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada can veya mal kaybı bilgisi almadıklarını açıklarken, arzu eden vatandaşlar için Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tüm öğrenci yurtlarının ve spor tesislerinin kapılarının açık olduğunu belirtti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de depremden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentte bugün okulların tatil edildiğini belirtti.Kızıltepe ilçesinde ise bir öğretmen, deprem esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yol-İş Sendikası İlkokulu sınıf öğretmenimiz Pelin Özen, bu gece yaşanılan deprem olayında kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi. -

MARDİN Kaynak: İHA