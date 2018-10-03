0553 313 94 23

Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo ele geçirildi

Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Mardin’de, son 9 ay içerisinde çoğu tarımsal sulamada kullanılan 550 adet kayıt dışı kaçak trafo tespit edildiği bildirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo ele geçirildi

Mardin'de Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği denetimler sonucunda yaklaşık 9 ayda çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 adet kayıt dışı, abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bir kısmına savcılık kararıyla el konulurken, bir kısmına ise fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi sebeplerden dolayı el konulamadı. El konulamayan bu trafolar ile ilgili olarak ise yasal süreçler başlatıldı.

 88 bin kva gücünde

 Yapılan incelemeler sonunda Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 adet kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin KVA olduğu ortaya çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel olarak hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu belirtti. Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, “Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak elektrik kullanımının zararları ortadayken toplumun her kesiminin bu mücadelemize destek vermesi gerekir. Şirket olarak kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
  1. Mardin
  2. elektrik trafosu
  3. kayıt dışı trafo
  4. kaçak elektrik kullanımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıcı makyaj uğruna gözden olabilirsiniz
    1. Kalıcı makyaj uğruna gözden..
    2. CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı
    3. Trump şimdi yandı! İddialar üzerine..
    4. İngiliz dünya devinden Türkiye çıkışı:..
    5. İBB'den halk ekmeği açıklaması
    6. Sahte kimlikle yakalandı, korkunç..
    7. İstanbul Valiliğinden ekmek zammı..
    8. Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı
    9. Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo..
    10. İran'dan UAD'nin kararına ilk yorum
    11. Hollanda ile yeni dönem resmen..
    12. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
    13. Peçeteye yazdığı not sayesinde..
    14. Çalışmalar başladı! İstanbul'da..
    15. Rusya'dan kritik dolar açıklaması!
    16. Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP..
    17. Daum Fenerbahçe'yi açıkladı! 'Takımı..
    18. 7 aydır havalimanında kalan Suriyeli..
    19. Giresunspor teknik direktörünü arıyor
    20. İYİ Parti'den af açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu