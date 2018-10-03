Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo ele geçirildi

Mardin'de Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği denetimler sonucunda yaklaşık 9 ayda çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 adet kayıt dışı, abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bir kısmına savcılık kararıyla el konulurken, bir kısmına ise fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi sebeplerden dolayı el konulamadı. El konulamayan bu trafolar ile ilgili olarak ise yasal süreçler başlatıldı.

88 bin kva gücünde

Yapılan incelemeler sonunda Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 adet kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin KVA olduğu ortaya çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel olarak hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu belirtti. Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, “Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak elektrik kullanımının zararları ortadayken toplumun her kesiminin bu mücadelemize destek vermesi gerekir. Şirket olarak kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız” dedi.