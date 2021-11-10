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Spor Marcel Tisserand sakatlık ne zaman bitecek? Tisserand sakatlık durumu
Spor

Marcel Tisserand sakatlık ne zaman bitecek? Tisserand sakatlık durumu

Marcel Tisserand neyi var? Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Marcel Tisserand, Demokratik Kongo Milli Takımı kampında sakatlandı. Milli takım kadrosunda çıkarılan Tisserand'ın sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, Marcel Tisserand kaç hafta yok? Marcel Tisserand ne zaman sahalara dönecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:13:00 -
Marcel Tisserand sakatlık ne zaman bitecek? Tisserand sakatlık durumu

Fenerbahçeli Marcel Tisserand’ın yaşadığı sakatlığın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki, Marcel Tisserand’ın sakatlığı ne kaç hafta yok?

Marcel Tisserand sakatlık ne zaman bitecek? Tisserand sakatlık durumu

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

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