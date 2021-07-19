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Gündem Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan 8 kişiden 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:19:00 -
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen 8 kişi, topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 



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