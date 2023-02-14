Manş Denizi'ni aydınlatan meteor

Manş Denizi üzerinde gece vakti gökyüzünü aydınlatan ve 2-4 metre aralığında çapı olduğu tahmin edilen bu meteor pazartesi sabahı Türkiye saati ile 06:00'da görüldü.

İngiltere'nin güneyinde bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları, Sar2667 olarak adlandırılan kayanın görüntülerini paylaştı.

Bir meteorun önceden tahmin edilerek görüntülendiği bu durum tarihte sadece yedi kez oldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bunun "küresel asteroit algılama yeteneklerindeki hızlı ilerlemelerin bir işareti" olduğunu belirtti.

Olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişi Twitter paylaşımında asteroidin "muhteşem bir pembe parıltıyla gökyüzünü aydınlattığını" yazdı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Pencerenin önünde durdum ve telefonumu açtım. Pek bir şey beklemiyordum ama gerçekten harikaydı." şeklinde bir mesaj paylaştı.

ESA daha önce, nesnenin Fransa'nın Rouen şehri yakınlarında dünya atmosferine "güvenli bir şekilde çarpmasının" beklendiğini söylemişti.

Belçika merkezli bir kuruluş olan 'Uluslararası Meteor Örgütü' de nesnenin Fransız kıyılarından yaklaşık 4 km içeri gireceğini ve bir "ateş topu" etkisi yaratacağını duyurmuştu.

Asteroitler genelde Güneş'in yörüngesinde dönen kayaları ifade ediyor.

Dünya atmosferine girip yandıklarına ve kuyruklu yıldız görüntüsü aldıklarında ise onlara meteor veya çok küçüklerse meteoroid ismi veriliyor.

Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılsa da, bilim insanları Güneş sistemimizde 1,1 milyondan fazla asteroid olduğunu biliyor.

ESA'ya göre, yaklaşık 30 bin 600 adet asteroid onları Dünya'nın yakınından geçiren bir yörüngede dönüyor.

Dünya atmosferine önceden gireceği tahmin edilen son asteroit, geçen yıl kasım ayında Kanada'nın Ontario şehrinde görüntülenmişti.

Ekim ayında, Amerikan uzay ajansı NASA, 'DART' görevi ile bir asteroidin yörüngesini ve rotasını değiştirme girişiminin başarılı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Euronews