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Yerel Manisa'da traktör devrildi! Sürücü öldü
Yerel

Manisa'da traktör devrildi! Sürücü öldü

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 09:48:00 -
Manisa'da traktör devrildi! Sürücü öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Karabeyler Mahallesi'nde tarlasına gitmek üzere yola çıkan Cennet Bilek'in (44) kullandığı 45 SB 5708 plakalı traktör, kontrolden çıkarak eğimli arazide devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Bilek'in cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

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