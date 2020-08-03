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Aktüel

Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 02:51:08 -
Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Soma'dan Savaştepe istikametine giden Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hüsniye Z, Ayşe Z. ile Sıla Z. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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