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Yerel Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Yerel

Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 07:10:00 -
Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Aynı Ali Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan B.K. (25), Y.U. (23) ile İ.Ş. (24) ve Ö.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. ve Y.U. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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