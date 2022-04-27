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Yerel Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Yerel

Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Manisa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:26:00 -
Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen B.K. ile H.İ.A'nın, FETÖ'ye ilişkin suçtan cezaevinde bulunan kişilerin ailelerini ziyaretleri organize edip, onlara para verdikleri belirlendi.

Şüpheliler, Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yunusemre ve Soma ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

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