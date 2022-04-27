Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Manisa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen B.K. ile H.İ.A'nın, FETÖ'ye ilişkin suçtan cezaevinde bulunan kişilerin ailelerini ziyaretleri organize edip, onlara para verdikleri belirlendi.
Şüpheliler, Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yunusemre ve Soma ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dokümanlara el konuldu.