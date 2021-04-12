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Spor Manchester United, Tottenham'ı devirdi
Spor

Manchester United, Tottenham'ı devirdi

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek Tottenham'ı 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 03:56:00 -
Manchester United, Tottenham'ı devirdi

Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rakibiyle karşılaştı.

Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada Fred, 79. dakikada Edinson Cavani ve 90+6'da Mason Greenwood kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada Heung-Min Son attı.

Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan Londra ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.

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