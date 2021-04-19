Manchester United, Burnley'i geçerek zirve yarışına devam etti
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Burnley'yi 3-1'lik skorla geçti.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.
Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.
Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.