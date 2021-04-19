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Spor Manchester United, Burnley'i geçerek zirve yarışına devam etti
Spor

Manchester United, Burnley'i geçerek zirve yarışına devam etti

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Burnley'yi 3-1'lik skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 03:22:00 -
Manchester United, Burnley'i geçerek zirve yarışına devam etti

Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.

Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.

Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.

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