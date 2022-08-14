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Spor Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay oldu
Spor

Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay oldu

Manchester City'de takım arkadaşlarının oylarını alan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan kaptan olarak seçildi

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:14:00 -
Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay oldu

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de Fernandinho'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu.

Pazubandını taktı

Dünya devinin Türk asıllı Alman futbolcusu ve geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.

İkinci kaptan de bruyne oldu

Manchester City'nin Bournemouth'u 4-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan İlkay Gündoğan, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkmıştı. Fernandinho takımdan ayrılmadan önce İlkay, ikinci kaptan konumunda bulunuyor. Takımda şu an ikinci kaptanı Kevin De Bruyne.

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