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Spor Manchester City, Leicester City'i firesiz geçti
Spor

Manchester City, Leicester City'i firesiz geçti

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Leicester City'yi 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:29:00 -
Manchester City, Leicester City'i firesiz geçti

İngiltere Premier Lig'de 30. haftasında lider Manchester City, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.

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