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Spor Manchester City, Dortmund'u devirdi
Spor

Manchester City, Dortmund'u devirdi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Dortmund'u 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 00:59:00 -
Manchester City, Dortmund'u devirdi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 2-1 yendi ve rövanş için avantaj sağladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir başka Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı eleyen Manchester City, Dortmund karşısında da maça etkili başladı.

Yaptığı presle Borussia Dortmund'u hataya sürükleyen City, 19. dakikada Kevin de Bruyne ile golü buldu. Ani gelişen City atağında Mahrez, ceza sahası sağ içinden ortaya bıraktı. Kevin de Bruyne, altı pas sağ ön çizgisi üzerinde sert ve düzgün vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

30. dakikada Rodri, Emre Can'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem önce penaltı kararı verdi. Emre Can'a pozisyon sonrası sarı kart çıkarken; VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi. Maçın ilk yarısı da 1-0 Manchester City'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City, son bölümde de etkili olmasına karşın golü bulan Borussia Dortmund oldu. 84'te sahneye çıkan Marco Reus takımı adına eşitliği sağladı.

Maçta son sözü ise 90. dakikada Phil Foden söyledi ve Manchester City'yi 2-1 galibiyete taşıdı.

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