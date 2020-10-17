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Spor Manchester City, Arsenal'i tek golle geçti
Spor

Manchester City, Arsenal'i tek golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:54:10 -
Manchester City, Arsenal'i tek golle geçti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 23. dakikada Raheem Sterling attı. Arsenal, ligde rakibiyle oynadığı son 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 65. dakikada Sergio Agüero'nun yerine oyuna girdi.

Günün diğer maçında Chelsea, iki kez öne geçtiği karşılaşmada sahasında Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 15 ve 28. dakikalarda Timo Werner, 59. dakikada Kai Havertz atarken, konuk takımın golleri 43. dakikada Danny Ings, 57. dakikada Che Adams ve 90+2. dakikada Jannik Vestergaard'dan geldi.

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