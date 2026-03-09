Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

ABD’li aşırı sağcı Jake Lang, cumartesi günü New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eşiyle birlikte yaşadığı Gracie Mansion'ın önünde, New York şehrinin sözde İslami "işgaline" ve Müslümanların halka açık yerlerde namaz kılmasına karşı bir protesto düzenledi. Protestoda Mamdani’nin evinin önünde patlatılmak istenen el yapımı bombaya Türkiye’nin ismi de dahil oldu.

El yapımı bombanın fitilini yakıp attıktan sonra yakalanan Emir Balat'ın gözaltına alınma anı...

New York Polisi, hafta sonu Belediye Başkanı Mamdani'nin evinin önünde düzenlenen protestolar sırasında ateşlenip atılan bir cihazın, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek bir patlayıcı olduğunu söyledi. Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, somun, cıvata ve vidalarla dolu ve siyah bantla sarılmış, fitilli bir kavanoz şeklindeki cihaz, cumartesi günü Gracie Mansion'ın önünde bir karşıt protestocu tarafından atıldı, ancak patlamadan önce kendiliğinden söndü. Tisch, iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Polise göre, cihaz, iki karşıt grup tarafından düzenlenen protestolar sırasında atılan iki cihazdan biriydi. Tisch, ikinci cihazın hala incelendiğini söyledi.

ABD BASINI: İKİSİ DE TÜRKİYE'YE GİTTİ!

Protesto sırasında elindeki patlayıcıyı yakarak fırlatan ve olay yerinden kaçamadan yakalanan kişinin 18 yaşındaki Emir Balat olduğu açıklandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Balat'ın Türk asıllı olduğu ve diğer eylemci Ibrahim Kayumi (19) ile birlikte son yıllarda Türkiye'ye gittiği iddia edildi.

Saldırganlardan Kayumi de olay yerinde gözaltına alındı...

Balat'ın geçen yıl 3 aydan uzun süre İstanbul'da yaşadığı ve İbrahim'in da 2024'te İstanbul ve Suudi Arabistan'a gittiği öne sürüldü.

ABD'li kaynaklar, Balat'ın fırlattığı patlayıcının kendi kendine söndüğünü açıklarken, "Balat fırlattıktan sonra düştü ve ikinci bir cihaz da sokakta kaçarken düştü" dedi.

Balat ve Kayumi'nin olay yerinde gözaltına alındığı açıklanırken New York polisi FBI ve Adalet Bakanlığı ile birlikte soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.