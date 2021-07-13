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Yerel Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:34:00 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde çalışma başlattı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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