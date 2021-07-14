  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
14 bin 950 Suriyeli Kurban Bayramı için ülkesine gitti
Samsun’da ekmeğe yüzde 16 zam!
Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ten Kuzey Makedonya'ya FETÖ uyarısı: İlişkilerimiz tek bir dosyanın akıbetine bağlı değildir!
Yerel Malatya’da feci kaza! 12 kişi yaralandı
Yerel

Malatya’da feci kaza! 12 kişi yaralandı

Malatya-Kayseri karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:28:00 -

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinde meydana gelen kazada Halil Aslan yönetimindeki 08 AAT 541 plakalı Ford transit marka hafif ticari araç Mehmet Ay yönetimindeki 07 E 9800 plakalı transporter araca arkadan çarptı. Kazada araçta sürücüler ile birlikte toplam 12 kişi yaralanırken, sağlık durumları iyi olan yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Darende İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay