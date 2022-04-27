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Yerel Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
Yerel

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:48:00 -
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesinde meydana gelen kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C, H.T, S.G, B.K. ve M.B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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