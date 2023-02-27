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Gündem Malatya’da 5.6 deprem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer üzücü haberi duyurdu
Gündem

Malatya’da 5.6 deprem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer üzücü haberi duyurdu

Malatya’da 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 22 binanın yıkıldığını, yaralıların olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 13:59:00 - 2023-02-27 14:13:32
Malatya’da 5.6 deprem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer üzücü haberi duyurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını açıklayan Bakan Özer, 20 vatandaşın hastanelere götürüldüğünü açıkladı.

"22 binamız yıkıldı"

Bakan Özer, “Malatya’da 12.04 itibariyle 5.6 şiddetinde tekrar bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hastanelere götürdük. 5 vatandaşımızı enkazlardan kurtardık. İlk belirlemelere göre, can kaybımız yok. Tüm ekiplerimiz sahada yıkılan binaların başındalar” dedi.

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