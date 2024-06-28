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Gündem Mahir Çoğaç cinayetinde emir Yunanistan'dan
Gündem

Mahir Çoğaç cinayetinde emir Yunanistan'dan

Yeniakit Publisher
2024-06-28 10:41:00 -
Mahir Çoğaç cinayetinde emir Yunanistan'dan

Kocaeli'de lise müdür yardımcısının öldürülmesindeki sır perdesi aralanıyor. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın kardeşinin Adana'da 10 gün önce öldürdüğü kişinin Bayğaralar çetesinin üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'da yakalanan çete lideri Ramazan Bayğara'nın da intikam için Çoğaç'ın öldürülmesi emrini verdiği tespit edildi.

Kocaeli Çayırova'da lisede müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Gözaltına alınan cinayet zanlısı 17 yaşındaki şüpheli ve ona yardım eden zanlının işlemleri sürerken olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Park halindeki aracına bindiği sırada başından vurularak hayatını kaybeden Mahir Çoğaç cinayetini soruşturan Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çoğaç'ın kardeşi Yunus Çoğaç'ın Adana'da 10 gün önce cinayet işlediğini, öldürdüğü kişinin de 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütü üyesi olduğunu belirledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kırmızı bültenle aranırken Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın da intikam için cezaevinden Mahir Çoğaç'ın ölüm talimatını verdiği öğrenildi. Olaylarla ilgisi olmayan eğitimcinin ise 17 yaşındaki tetikçi genç tarafından 'intikam' için öldürüldüğü belirtildi. Ramazan Bayğara'nın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

Ramazan Bayğara
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Yorumlar

Kartalbey

Biz idam dedikçe Tayyip bey topu meclise atıyor.

Yıldırım

Devletin olduğu yerde çete olamaz. Devletin vatandaşını koruması gerekir. İdam
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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