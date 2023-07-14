Maganda terörü! İçinde çocukların bulunduğu otomobile yorgun mermi isabet etti!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yorgun mermi, kadın ve çocukların bulunduğu otomobile isabet etti.

Olay, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz nerden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, seyir halindeki otomobile isabet etti.

Otomobilin içerisinde bulunan çocuklu aile, mermi nedeniyle korku yaşadı.

Bagaj kısmına isabet eden mermi, otomobilde maddi hasar oluşturdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havaya silah sıkmak sıradan bir durum haline geldiğini belirten HÜDA PAR Siverek İlçe Başkanı Abdurrahim Sımak, "İlçemizde düğünlerde ve kutlamalarda havaya silah sıkmak sıradan bir hal almıştır. Bugün havaya sıkılan silahtan düşen yorgun mermi, içerisinde aile ve çocuklar varken bir aracın bagajına denk gelmiştir. Allah muhafaza bir çocuğun başına da isabet edebilirdi. Bu sebeple siz halkımızdan ricamız, mutlu günlerimizi hüzne çevirmeyelim. Kaymakamlık ve Emniyet yetkililerinden isteğimiz denetimlerimizi artıralım. İnsanlarımızı boş yere maddi ve manevi zararlara uğratmayalım." dedi. (İLKHA)