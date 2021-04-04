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Spor Maçta ırkçılık! 25. dakikada oyun durdu
Spor

Maçta ırkçılık! 25. dakikada oyun durdu

Cadiz-Valencia maçında Fransız stoperi Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını söylemesinden sonra konuk ekip oyuncuları soyunma odasına gitti.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:40:00 -
Maçta ırkçılık! 25. dakikada oyun durdu

İspanya La Liga'da 29. haftada oynanan Cadiz-Valencia maçında ırkçılık skandalı yaşandı.

Mücadelenin 25. dakikasında konuk ekibin Fransız stoperi Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti. Takım daha sonra maça devam etme kararı alırken Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

Skandal olayın ardından açıklama yapan Valencia, "Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

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