Maçta duygulandıran görüntüler
Samsunspor-Bursaspor maçında oruç tutan futbolcular ezanın okunması ile oruçlarını açtı.
Samsunspor-Bursaspor maçının 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek iftarlarını yaptı.
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor’u konuk etti. Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonundan sonra oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtı.
Karşılaşmada ayrıca yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.